CORONAKAART | Weer veel besmettingen in Arnhem en Nijmegen, maar Wageningen en Grave gaan het hardst

In het hele land werden tussen zondagochtend en maandagochtend 27.993 positieve tests geregistreerd. Dat is geen record, maar wel voor een maandag: in het weekeinde wordt er altijd wat minder getest dan op werkdagen. In die zin belooft het recordaantal dat vandaag in Arnhem werd genoteerd weinig goeds.

Maar op zich valt het aantal besmettingen in een week per 100.000 inwoners in Arnhem nog enigszins mee: bijna 1100. Dat is in Wageningen ruim 1400, zo'n 2,5 keer zoveel als een week geleden. In Grave is de situatie iets minder ernstig - ruim 1100 op de 100.000 is de afgelopen week besmet geraakt - maar groeien de aantallen het hardst van de wijde regio. In een week tijd kwamen er meer dan drie keer zoveel nieuwe besmettingen bij.