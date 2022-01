Coronaprik zonder afspraak vanaf maandag mogelijk in Culemborg, Nijmegen, Tiel en Wijchen

Duizenden betogers bij Gronings fakkelpro­test tegen gaswinning

Naar schatting zo’n 8000 tot 10.000 mensen hebben in Groningen meegelopen in een fakkeltocht tegen de gaswinning in de provincie. De gemeente is tevreden over het verloop van het protest, waarmee aandacht werd gevraagd voor de situatie van mensen die in het aardbevingsgebied wonen.

22:57