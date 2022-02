Coronaregels in veel landen te complex: buitenlandreis middelbare scholen veelal geschrapt

Schoolreis­je naar Berlijn of Praag? Ineens gaat iedereen naar Maastricht

Steeds meer middelbare scholen kiezen eieren voor hun geld. Reisjes naar Rome en Berlijn worden afgezegd of omgeboekt in retourtjes Maastricht en Achterhoek. Zo omzeilen ze gedoe in het buitenland, met niet-gevaccineerde leerlingen. ,,Je komt in de problemen als een leerling positief test en in quarantaine moet, vraag je een docent dan om ook daar te blijven?”

10 september