Coronavirus? Ik maak me pas echt zorgen over de droogte

Verpleeg­huis­koe­pel vindt bezoekre­gel te streng en pijnlijk voor bewoners: 'Te zwaar offer’

7:57 Verpleeghuizen willen dat de strenge bezoekregels sneller worden versoepeld. Nóg twee maanden maar één bezoeker per bewoner toelaten, is volgens verpleeghuiskoepel Actiz een ‘te zwaar offer’. Ook pilotlocaties in onder meer Nijmegen willen sneller meer bezoek toestaan.