Corrie blaast kleine vrachtwagen van snelweg, maar blijkt dan al uitgeraasd

Kort voor het middaguur werd de chauffeur, die reed in de richting van het Achterhoekse Doetinchem, door de windvlaag verrast. De chauffeur hield aan de buiteling geen verwondingen over. Of de vrachtwagen geladen was, is niet bekend. Een dag eerder had de ANWB al gewaarschuwd voor flinke windstoten die Corrie teweeg kon brengen, waar met name vrachtwagens zonder vracht last van hebben.