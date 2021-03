Corrie is al veertig jaar kassière: ‘Ik nam de bliepjes in mijn hoofd mee naar huis’

Met bloemen, felicitaties, taart en een versierde kassa 3 gaven collega’s en klanten aandacht aan veertig jaar werk in de supermarkt. Corrie: ,,Een klant keek me aan, toen naar het affiche achter de kassa en vroeg verwonderd: wie is hier veertig jaar in dienst? Ik. Ze staarde me aan. Jij? Dà kan nie! Dat houdt in dat ik nog wel enkele jaartjes meekan. Ik werk ook met plezier.”