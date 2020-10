Criminelen saboteren maïsoogst van boeren om schuur te gebruiken voor drugsproductie

,,Het is een van de methodes die wordt gebruikt voor het afpersen van agrariërs”, aldus Anton Jansen. Hij is bij de politie Oost-Nederland gespecialiseerd in criminaliteit in het buitengebied.



,,IJzer in de machine levert tienduizenden euro’s schade op, de hakselaar staat stil en een deel van de oogst kan weg. Criminelen doen het omdat ze een schuur van de boer willen hebben voor bijvoorbeeld een hennepplantage of een drugslab.’’



Een aantal boeren in de regio Maas en Waal was de afgelopen jaren slachtoffer van deze praktijken. Een onderzoek liep op niets uit.