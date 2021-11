Criminelen storten zich op huurhuizen, terwijl gemeenten veel te weinig weten over huisbazen

Dat is niet zonder risico, want hierdoor ontbreekt belangrijke informatie om de wooncrisis adequaat te bestrijden en criminele inmenging op de huizenmarkt te weren. Paul de Vries, de woningmarktexpert van het Kadaster, zegt het zo: ,,Als je plannen maakt voor de toekomst van een stad, dan doe je dat met partijen met wie je kunt praten. Gemeenten tasten in het duister. De institutionele beleggers willen best een Excel-bestand delen, maar waarom zou de groeiende groep particuliere beleggers dat doen?’’

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is er nergens een centraal register van particuliere verhuurders in Nederland. Het zal ook lastig worden dat te maken, omdat particuliere beleggers – vaak verstopt in een ondoorzichtige wirwar van bv’s - ongehinderd op de achtergrond kunnen opereren en relevante data over hen niet of nauwelijks aan elkaar te koppelen is.