Crisisopname bij dementie stijgt dramatisch

Volgens de onderzoekers is sprake van een landelijke trend. Ouderen -ook zonder dementie- proberen het zo lang mogelijk thuis vol te houden tot het kaartenhuis instort, bijvoorbeeld door een val, infectie, uitdroging, ondervoeding of doordat de mantelzorger uitvalt. Bij opname blijken ze nog veel meer te mankeren dan de aanleiding voor opname.



Vooral voor mensen met dementie is een crisisopname ingrijpend door de onrust die het teweeg brengt. Van alle 70-plussers die bij de afdeling geriatrie van het Nijmeegse Radboudumc met spoed worden opgenomen, heeft inmiddels de helft dementie. Dit is een stijging van tien tot vijftien procent.



Bij De Waalboog, een grote zorginstelling gespecialiseerd in dementie, ligt het aantal crisisopnames nog hoger. Zeventig procent van de opnames is het gevolg van een crisis thuis. Dit is een toename van twintig procent sinds de hervormingen in de zorg.