Cryptobedrijven bestormen de voetbalwereld, maar: ‘Pas op, beleggen brengt risico’s met zich mee’

Op de mouw van het blauwzwarte shirt van Belgisch kampioen Club Brugge. Op de led-reclameborden van eredivisionisten Ajax en NEC, pal langs het veld. Voor voetballiefhebbers is de kans groot dat zij het logo van het Nijmeegse cryptobedrijf Blox voorbij zien komen als zij in het weekeinde voor de televisie hangen.



,,En om met Edwin van der Sar (algemeen directeur van Ajax, LB) aan één tafel te zitten om te tekenen, is natuurlijk ook hartstikke leuk”, zegt directeur Mark Bakker (40) van Blox, die als kleine jongen naar de reddingen van Van der Sar als doelman keek. ,,Wij hadden zeven jaar geleden niet kunnen dromen dat wij contracten zouden sluiten met topclubs.”



Blox, dat mensen zonder technische kennis helpt cryptogeld te kopen en te verkopen, zit in de lift. Bij het platform en BTC Direct, een bijbehorende cryptofirma voor bitcoins, werkten begin deze maand pakweg 85 ‘enthousiastelingen’. Begin deze maand. Want: ,,Maandelijks komen er vijf tot tien bij.” De app van Blox telt ongeveer 350.000 gebruikers uit vooral Nederland en België en dat moeten er volgend jaar een miljoen zijn.