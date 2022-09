Cubanos is meer Achterhoeks dan latino, maar zeker leuk voor een avondje uit met prima eten

De entree is indrukwekkend. Je komt binnen via een grote houten draaideur en staat dan in een hoge, kleurrijke open ruimte. De inrichting is zeker geen conceptueel bedenksel van een stylist, maar een kleurrijk en origineel geheel met veel Zuid-Amerikaanse invloeden.



De bar is de eyecather. Of is het toch de Portugese tegelvloer of de vide bovenaan de trap waar je ook kunt eten?