Cultuurlening? Maak er gewoon een subsidie van

Motor kwijt en boetes na dodelijk ongeluk met crossmotor in Ottersum

7:37 OTTERSUM - De 23-jarige Gennepse eigenaar van een motorfiets waarmee op 12 september een 30-jarige man in Ottersum verongelukte, wordt niet vervolgd. Wel heeft de 23-jarige boetes gekregen omdat hij geen rijbewijs had en zijn crossmotor niet verzekerd was.