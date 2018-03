De advocaten van Lips en zijn echtgenote Astrid van Sluisveld hebben allen een brief ontvangen waarin hun curatoren en bewindvoerder schrijven dat het echtpaar formeel niks heeft te besteden. "U dient zich te vergewissen van de herkomst van het geld waar uw diensten mee worden vergoed", staat in de brieven.

Tuchtzaken

De curatoren dreigen met aangifte en tuchtzaken als er aanwijzingen zijn dat de advocaten worden betaald met geld dat voor de schuldeisers is bedoeld. ,,Als verdachte transacties worden ontdekt, zullen we terugbetaling vorderen, zal tuchtrechtelijk worden geklaagd en strafrechtelijk aangifte tegen u worden gedaan’’, schrijven ze.

Lips heeft een van de brieven zelf op internet geplaatst. Hij meent dat zijn advocaten onder druk worden gezet en bedreigd. ,,Men tracht bewust de advocaten bang te maken’’, voegt hij toe in zijn reactie. Beschuldigingen dat hij geld heeft weggesluisd, wijst hij steevast van de hand.

Faillissement

Het faillissement van Roger Lips is een voortslepende soap: de vastgoedmagnaat uit Uden wordt gezocht door de FIOD omdat hij tientallen miljoenen euro's zou hebben weggesluisd uit zijn ingestorte imperium. In 2013 sloeg hij op de vlucht naar Dubai toen hij voor de tweede keer dreigde in de gevangenis te belanden.

Curator Ruud Dekker zegt in een toelichting dat de brieven aan de advocaten van Lips geen dreigementen zijn maar louter zijn bedoeld als een waarschuwing. ,,Omdat Lips en Van Sluisveld niks te besteden hebben, is het vreemd dat ze zich steeds laten bijstaan door dure raadslieden. Het kan niet anders dan dat ze betalen met geld dat aan de faillissementen is onttrokken en als dat zo is dan hebben hun advocaten een dijk van een probleem’’, zegt hij.

Extra alert

Deken Jan Frederik Schnitzler van de orde van advocaten in Oost-Brabant is op de hoogte van de kwestie. Schnitzler is het eens met de curatoren dat de advocaten van Lips extra alert moeten zijn en goed onderzoek moeten doen naar de herkomst van hun honorarium maar hij zegt ook dat er een grens is aan de onderzoekplicht. Bovendien heeft Lips volgens hem natuurlijk wel recht op juridische bijstand. Omdat Lips diverse advocaten uit het hele land heeft ingeschakeld bespreekt Schnitzler het onderwerp ook met andere dekens.

Advocaat Rik Sieben uit Son en Breugel die Astrid van Sluisveld heeft bijgestaan is een van de advocaten die is gewaarschuwd door de curatoren. Met hem heeft de deken deze maand gesprekken gevoerd over het risico. Schnitzler zegt dat de raadsman zich erg bewust is van het probleem. Sieben wil na overleg met zijn cliënten geen commentaar geven.

Dat curator Dekker niet schroomt om tuchtklachten in te dienen bewijst de zaak tegen een Amsterdamse advocaat van Lips’ echtgenote. De advocaat werd eerder dit jaar berispt omdat via zijn kantoorrekening geld uit het concern van Lips is weggesluisd.

