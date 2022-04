Curvy-model Joann rekent af met haatreacties: 'Eloise van Oranje ziet mij als inspiratiebron’

,,Ik heb geleerd om mijzelf te accepteren zoals ik ben en ik hoop dat mensen die zich onzeker voelen over hun lichaam dat ook doen”, zegt Joann van den Herik. In haar boek ‘Joann’s weg naar zelfliefde’ vertelt ze hoe een onzeker meisje met een maatje meer uitgroeit tot curvy model. De Kaatsheuvelse was finalist in Curvy Supermodel 2018 en staat bekend om haar bodypositivity-posts op sociale media, waar ze honderdduizenden volgens heeft op Instagram en Tiktok.

De lezer wordt meegenomen in het verhaal van Joann’s alter ego JoJo, die worstelt met de grote impact van het huidige schoonheidsideaal op haar leven.

Quote Eloise van Oranje ziet mij als inspiratie­bron. Ik voelde mij toch een beetje vereerd toen ze dat zei Joann van den Herik

Volledig scherm Joann van den Herik © Instagram Tijdens de boekpresentatie van Van den Herik vorige week was ook Eloise van Oranje van de partij. De dochter van prins Constantijn is ook zeer actief op sociale media. ,,We zijn de afgelopen tijd goed bevriend geraakt”, zegt Van den Herik. ,,Ze zag mij ook als een inspiratiebron en ik voelde mij toch een beetje vereerd toen ze dat zei. Bovendien zit Eloise ook wel een beetje in dezelfde situatie als ik. Eloise heeft namelijk ook te maken met vooroordelen en krijgt dat ook op sociale media. Je kent elkaars situatie en probeert elkaar daar mee te helpen.”

Volgers voelen als vriendinnen

Joann van den Herik wil haar boodschap niet alleen via een boek overbrengen. Inmiddels is ze ook uitgegroeid tot een ware influencer met haar honderdduizenden volgers. ,,Tijdens mijn boeksessie waren er vier volgers aanwezig die een actie hadden gewonnen. Ze waren best wel zenuwachtig. Uiteindelijk hebben we elkaar er doorheen gesleept”, zegt Van den Herik. Ze wil haar volgers graag helpen. ,,Als ik met ze praat voelt dat hetzelfde alsof ik met mijn vriendinnen praat.”

Het model zegt dat ze heeft inmiddels geleerd om zich niks aan te trekken van de negatieve opmerkingen. ,,Ik lig er niet meer wakker van als mensen zeggen dat ik dit jurkje niet aan kan doen omdat ik te dik ben of als ze zich bemoeien met wat ik moet eten. Iedereen vindt zichzelf een dokter blijkbaar”, lacht ze. De Kaatsheuvelse hoopt dat iedereen zich wel gaat beseffen dat negatieve commentaren veel impact hebben op mensen.

Quote Een jaar geleden zou ik me bij het lezen van deze hatelijke reacties het liefst hebben opgesloten Joann van den Herik

Aan niets is af te zien dat de Kaatsheuvelse een moeilijk jaar achter de rug heeft. Ze lacht veel en straalt warmte uit. Toch is het niet altijd zo makkelijk geweest. ,,Een jaar geleden zou ik me bij het lezen van deze hatelijke reacties het liefst hebben opgesloten”, geeft ze aan. Het 23-jarige model heeft zich verdrietig en minderwaardig gevoeld door de reacties.

Volledig scherm Joann van den Herik © Instagram Zo werd onder een online-artikel van De Telegraaf het volgende gezegd over het curvy model: ‘Dikke mensen behoren tot de lagere sociale klassen en kosten bakken met geld. Afmaken die hap!’ ,,Dat soort reacties maakten mij onzeker.”

Elkaar helpen

Uiteindelijk kwam Van den Herik er weer boven op. ,,Ik besefte dat ik niet in het negatieve moet blijven hangen.” Het heeft er voor gezorgd dan ze positiever in het leven staat. ,,Ik was onzeker over dingen waar andere helemaal niet mee bezig waren. Zo durfde ik mijn lichaam niet te laten zien, omdat ik bang was dat mensen er vervelend over gingen doen.”

,,Ik heb het toch gedaan om te laten zien dat mensen zich niet hoeven te schamen voor hun lichaam. Ik vond het eng om mijzelf te zien, maar onder de post kwamen veel positieve reacties. Zo waren er mensen die vertelden dat ze met hetzelfde probleem zaten en dat ze door mijn post zelfverzekerder werden. Op deze manier kun je elkaar helpen.”