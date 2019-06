D-Day: lees het verhaal over het begin van de bevrijding op wegnaardebevrijding.nl

NIJMEGEN - Het is deze 6 juni precies 75 jaar geleden dat de grootste armada aller tijden de oversteek maakt van Engeland naar Frankrijk. Om 06.30 uur varen de eerste landingsschepen de stranden van Normandië op en springen Amerikaanse, Canadese en Engelse soldaten de stranden van Normandië op. Het is D-Day, de invasie is begonnen.