D66 ronselt BN’ers om xtc en cocaïne te legaliseren in strijd tegen criminaliteit

Champagne bij aankomst Handbal­sters in holst van de nacht feestelijk onthaald op Schiphol

8:50 De Nederlandse handbalsters zijn weer terug in Nederland. De kersverse wereldkampioenen kwamen afgelopen nacht rond 4.30 uur vanuit Japan aan op Schiphol. Daar werden ze feestelijk onthaald door familie, vrienden en fans. De handbalsters schreven zondag geschiedenis door Nederland voor het eerst aan de wereldtitel te helpen. Dat gebeurde nadat Spanje in een zinderende finale met 30-29 was verslagen.