Daags na de Tour wordt ook zonder alle toppers een grote happening

Daags na de Tour in Boxmeer dit jaar uitgekleed: top van klasse­ments­ren­ners afwezig

7:46 BOXMEER - Daags na de Tour kan dit jaar de top van het wielrennen vergeten. De Olympische Spelen zitten het criterium in Boxmeer in de weg. Sterren als Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Annemiek van Vleuten willen naar Tokio. In Brabant wacht een gedevalueerde kermiskoers.