Daar gáán we weer: oplopende coronacijfers, strengere regels, het lijkt wel ‘Groundhog Day’

Wat er nu gebeurt, doet denken aan Groundhog Day, de Amerikaanse filmkomedie uit 1993 over een dorpje waar elke dag hetzelfde gebeurt. Zo gebeurt het nu ook in het echt: vorig jaar was er op de eerste dinsdag van november óók een persconferentie waarop strengere maatregelen werden aangekondigd.



De besmettingscijfers waren een jaar geleden niet echt veel anders dan nu: een kleine achtduizend per dag waren er toen, deze woensdag zijn er zo’n negenduizend. Wel was het aantal besmettingen toen al licht aan het dalen, terwijl er nu juist sprake is van een forse stijging.