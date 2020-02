Daarom zeg ik sorry tegen mijn ouders: mijn werk is nooit klaar

Toen ik mijn ouders vertelde waar ik heenging, vroegen ze me bezorgd wanneer ik eindelijk eens zou ophouden met het maken van dit soort reizen. Nooit, was mijn antwoord. Zolang er onrecht is in de wereld, zolang er armoede is, zolang mensen onderdrukt worden, blijf ik de verhalen vertellen.



Het frustrerende van mijn werk: je kunt de mooiste documentaires maken, maar je maakt voor de mensen waar het om gaat niet het verschil. In Irak deelde ik op enig moment met een man mijn wanhoop over het zinloze van mijn werk, dat ik ermee wilde stoppen.



Omdat het voor mensen als hem toch niet hielp. Hij zei: ,,De hel is als niemand meer ziet dat je pijn lijdt. Als jullie journalisten hier niet meer komen, worden onze verhalen niet meer verteld. En als wij verstopt blijven in een uithoek van de wereld waar de meest dramatische dingen gebeuren, zijn we pas echt in de hel beland.’’