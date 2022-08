Dan stapt er iemand uit en die begint te schreeuwen

Er komt een gat, niet al te groot, en als dat gat er is, arriveert er een busje met mannen in oranje hesjes. Een van hen heeft de leiding. Die kijkt in het gat, maakt een opmerking over wat hij ziet, en een van de andere mannen noteert die. Doet denken aan de heerser van Noord-Korea. Die heeft altijd hoge militairen in zijn kielzog die in kleine opschrijfboekjes ijverig opschrijven wat hij zegt.