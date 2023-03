Dan verkoop je iemand een schop en blijft die overtreding je overal achtervolgen

daaromEn dan ben je op een zaterdag- of zondagmiddag op het voetbalveld zo boos dat je de tegenstander een flinke schop verkoopt. Achteraf schaam je je misschien kapot en noem je het zelfs wel een ‘doodschop’. De scheidsrechter vindt het in elk geval rood. Dat komt ook in de krant, want je speelt in het eerste elftal van de plaatselijke club, op een redelijk niveau en de krant plaatst elke maandag een verslag van de wedstrijd. Ook op de site.