Danerolles

video Rico Verhoeven laat 200 man zweten in Arnhem: 'Doorgaan, doorgaan, doorgaan'

15:30 ARNHEM - ,,Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ik zie nog te veel mensen die proberen de kantjes eraf te lopen. Je bent hier niet voor mij, maar voor jezelf.’’ Kickbokser Rico Verhoeven ontzag zondagmorgen geen van de ruim tweehonderd deelnemers aan zijn training. In anderhalf uur tijd werkten ze zich in de Arnhemse Sporthal Valkenhuizen in het zweet.