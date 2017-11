Daniël Wolf levend aangetroffen in Amsterdam

AMSTERDAM/ ARNHEM - De politie heeft afgelopen nacht rond half vier op station Amsterdam-Centraal Daniël Wolf aangetroffen. Hij verkeerde in onverzorgde staat en was onder invloed van alcohol.

Reizigers hadden de politie attent gemaakt op Daniël Wolf die sinds midden oktober spoorloos was. Ze hadden de noodkreet van zijn broer Martijn op de website van de Gelderlander en het AD gelezen. Zijn broer verwachtte dat zijn broer wellicht in Arnhem of omgeving zou zijn, omdat hij hier veel familie en bekenden heeft.

De agenten spraken Daniël aan en vroegen om zijn legitimatie. Ze hebben hem meegenomen naar het politiebureau om tot rust te komen. Daarna is zijn broer Martijn gebeld. Hij was verrast dat Daniël in Amsterdam was aangetroffen.

Geen contact

Daniël Wolf heeft aangegeven vooralsnog geen contact te willen met zijn familie. Ook weigert hij alle hulp. ,,De familie is enorm blij dat Daniël is aangetroffen. Tegelijk maken we ons heel veel zorgen over de toekomst van Daniël'', vertelt zijn broer Martijn.