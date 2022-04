Dankzij gezichtsherkenning zo doorlopen in het stadion: science fiction? Dat kan binnenkort bij NEC

De Nijmeegse eredivisionist wordt naar eigen zeggen de eerste Nederlandse voetbalclub die met gezichtsherkenning gaat werken - al hield Heracles Almelo in 2019 ook al een proef met een soortgelijk systeem.



NEC draait rond de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (8 mei) een pilot met de technologie. De bedoeling is dat vijftien businessclubleden dan via enkel een scan van hun gezicht toegang krijgen tot de hoofdtribune. Als het experiment een succes is, denkt de club na over de vraag of het systeem in de toekomst voor alle business-seats toegankelijk gemaakt wordt.