Dansen, cupcakes verkopen en stoepkrijten: zo kwamen we Koningsdag door

Koningsdag in coronatijd is heel anders dan andere jaren. Wat heb jij deze dag gedaan om het toch een beetje te vieren? Heb je gezongen in de deuropening, of een instrument gespeeld. Of heb je met je hele gezin Koningsspelen in je eigen achtertuin gedaan?

We vroegen jullie om ons foto's en video's te sturen van jullie Koningsdagactiviteiten. Hieronder een selectie van de inzendingen.

Poseren met de allereerste vlag

De familie Visser uit Elst meldt: ‘Met de allereerste vlag destijds gemaakt voor de eerste Koningsdag van onze koning (toen nog op 30 april) en nu voor deze nostalgische Woningsdag , met herhalingen van de Koningsdagen op tv, met een knipoog naar het recente verleden.’

Volledig scherm De vlag van de eerste Koningsdag. © familie Vissers

Oranje koek eten in een opgeleukte tuin

‘Wat wij doen met Koningsdag? De tuin opleuken en spelletjes in de opgeleukte tuin met een oranje koek erbij’, schrijft de familie Piek.

Volledig scherm De tuin ziet er inderdaad opgeleukt uit. © familie Piek

Ouderwets sjoelen

‘Zo doen onze (klein)kinderen dit’, schrijven Joke en Dick Laning uit Winterswijk bij een foto van een fanatieke sjoeler.

Volledig scherm Sjoelen verveelt nooit. © familie Laning

Lekker thuis in Nijmegen

‘Tim en Linsey vieren Koningsdag thuis in Nijmegen’, schrijft Andrea Huiskens bij een fotocollage die ze stuurde met fraaie kiekjes van twee in oranje gehulde kinderen.

Volledig scherm Tim en Linsey hebben zich niet verveeld. © Andrea Huiskens

Dansen op 1,5 meter

Marijn Both stuurde ons onderstaande video, waarop duidelijk te zien is dat de coronamaatregelen niet betekenen dat er niet meer gedanst kan worden op Koningsdag.

Cupcakes verkopen op veilige afstand

Isis en Lara Scholten en Lotte en Julie Hermans uit de wijk Tusculum in Herveld wilden graag cupcakes aan de man brengen en plaatsten een advertentie op Facebook: ‘Welkom op (adres), op onze 1,5 meter kraam. Heerlijke cupcakes voor € 0,50!! Maar ook nog leuke snuisterijen te krijgen. Fiets even gezellig langs of loop er even uit( onze dames werken volgens de richtlijnen van het RIVM).’ Dat laatste tonen ze op onderstaande foto ook duidelijk aan: 1,5 meter en geen millimeter minder!

Volledig scherm Cupcakes voor slechts 50 cent! En ook nog eens verkocht op veilige afstand. © eigen foto

Zelfs de vlinders zijn oranje

‘Op deze stralende Koningsdag vlinders fotograferen’, schrijft Aafje Aantjes uit Winterswijk. ‘En ja daar zat wat oranje tussen, een oranjetipje!’

Volledig scherm Het oranjetipje is niet alleen op 27 april oranje. © Aafje Aantjes

Op zoek naar het kunstwerk

Een creatieve Koningsdagopdracht in Oud-Zevenaar:

Happy Koningsdag

👑Dit kunstwerk hangt ergens in de Oud-Zevenaar👑

🔸Vind hem

🔸Maak een selfie

🔸Of leuke familie foto

🔸Deel dat op Facebook en tag @byedith

🔸Deel het op insta en tag @byedithart

🔸Ik deel ze in mijn stories

🧡Sharing is caring

Laten we er samen een leuke dag van maken.🧡👑❤️

Volledig scherm Gevonden! © byEdith

Actieve Koningsdag

‘Dit is een compilatie van ons begin van Koningsdag’, schrijft de familie Van den Berg uit Lobith. Dat ziet er gezellig en actief uit!

Volledig scherm Gezellig en actief in Lobith. © familie Van den Berg

De dag beginnen met het Wilhelmus

Marit Vermeulen (9) uit Beneden-Leeuwen schrijft: ‘Vanmorgen zijn we Koningsdag 2020 begonnen met spelen van het Wilhelmus!! Samen met mijn nichtjes Myrthe en Hanne en mijn oom Harold hebben we muziek gemaakt. In buurt kwamen veel mensen even kijken, dat was heel leuk!’

Volledig scherm Start de dag met het Wilhelmus. © familie Vermeulen

Krijten voor de koning

‘De Prins Alexanderstraat in Doetinchem stiekem afgesloten voor verkeer en volop Koningsspelen voor alle kinderen uit de buurt. Ouders bleven zoveel mogelijk bij de eigen voordeur’, meldt Fleur van Pijkeren.