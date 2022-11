Dat Cillessen WK mist, kost NEC veel geld • Overname Vitesse nog niet rond • De Graafschap moet snel een scout nemen

Wereld Diabetes Dag Hele dag je bloedsui­ker meten: zo combineren zij diabetes met hun werk

Diabetes is tegenwoordig met een sensor en een pompje goed onder controle te houden. Maar een te hoge bloedsuiker of een te lage bloedsuiker zijn niet altijd te voorkomen. Dat is lastig wanneer je aan het werk bent. Rutger Schuil (37) en Pien Jasperse (27) kunnen erover meepraten, zij hebben diabetes type 1.

10:55