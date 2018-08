Dat de provincie Gelderse eieren moet promoten in Duitsland, is grote onzin

Actie Rode Kruis voor terugkerende Syriërs nog geen succes

7:00 Het Rode Kruis heeft in een week tijd 160.000 euro binnengekregen om Syriërs te helpen die zijn teruggekeerd naar huis. De inzamelingsactie voor terugkerende Syriërs, via giro 7244, is daarmee nog geen doorslaand succes.