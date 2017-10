Dat dubbelspoor in de Achterhoek erg duur is, maakt niets uit

Student verlamd na schietpartij 'om niets' in Groningen

17 oktober De 21-jarige student die afgelopen weekeinde ernstig gewond raakte bij een schietincident in Groningen, is de rest van zijn leven gedeeltelijk verlamd. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zei de politie vandaag dat de man om niets is neergeschoten.