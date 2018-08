Dat een Nederlandse op haar 65ste een taaleis moet doen, is het toppunt van bureaucratie

Verdachte hoort 16 jaar eisen na fatale woning­brand Doetinchem: 'het fikte lekker'

15 augustus Zestien jaar cel werd er vandaag in de rechtbank in Zutphen geëist tegen een 54-jarige vrouw uit Doetinchem. Zij wordt er van verdacht brand te hebben gesticht in een woning aan de Papaverstraat in haar woonplaats. Bij die brand kwam een 58-jarige stadgenote om het leven. Volgens het Openbaar Ministerie was dat ook de bedoeling van de verdachte.