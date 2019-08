Dat een nikab niet is toegestaan in een gemeentehuis maar wel in een gemeentelijke speeltuin, is niet uit te leggen

‘Schutter Dayton hield op school lijstjes bij wie te vermoorden en wie te verkrach­ten’

8:13 Connor Betts, de 24-jarige schutter die gisteren een bloedbad aanrichtte in Dayton (Ohio), hield in zijn tijd op de middelbare school lijstjes bij van wie hij wilde vermoorden en welke meisjes hij wilde verkrachten. Dat zeggen verschillende oud-klasgenoten van hem. Op een gegeven moment werd de school zelfs in paniek afgesloten, omdat hij zo’n ‘hitlist’ op de muur van een toiletruimte had gekrabbeld. Men vreesde voor een aanslag. Betts werd later geschorst.