Dat hele stikstofdossier is een puinhoop

Zou Rutte daar geen spijt als haren op zijn hoofd van hebben na de judasstreek van Wopke? Midden in ongekende crises die het voortbestaan van dit kabinet in groot gevaar brengen - en nee denk nu niet, juist fijn als Rutte en de rest opzouten, want huiver bij het alternatief, een kabinet met de populisten -, stak de CDA-baas een mes in de rug van stikstofminister Christianne van der Wal.



Niet met een discussie in het kabinet, maar in een interview in onder andere deze krant. Daarin zei hij dat 2030, afgesproken in het regeerakkoord en nog eens bevestigd in een brief van nog geen twee maanden geleden aan de Kamer, ineens niet meer heilig was.