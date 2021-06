Dat mag ook wel eens gezegd, GGD prikt als een trein: ‘Mooi dat we nu gas kunnen geven’

Het is filelopen bij de priktent van de GGD in Malden. Net als vorige week is er ook deze week weer topdrukte. De parkeerplek staat overvol, voor de ingang is het - op veilige afstand van elkaar weliswaar - aanschuiven geblazen. ,,Het is een komen en gaan van mensen. En dat gaat de hele dag zo door. We zijn open om 07.30 uur, pas om 19.45 uur gaan we weer dicht. Elf priklijnen met continue doorstroming, het is mooi dat we nu gas kunnen geven’’, vertelt Maldens dagcoördinator Wilbert Vrieze zichtbaar trots.