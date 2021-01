De 8-jarige Joeke Rovers bestormt de wereld: ‘Er gebeurt iets magisch als ze voor de camera staat’

De 8-jarige Joeke Rovers uit Puttershoek verovert in rap tempo de wereld als model. Haar gezicht prijkt op billboards in het buitenland en ze werkt voor merken als Dior Kids en Zara. ,,Een meisjesdroom die werkelijkheid wordt. Als mensen zeggen dat Joeke geen kind kan zijn, kan ik alleen maar lachen hoor.’’

Op het bed springen en patatjes bestellen. Dat is het eerste wat Joeke doet als ze samen met haar vader Lennart Rovers voor een fotoshoot in het buitenland zit. ,,Wij zien dat als vader-dochteruitje. Lekker qualitytime. Het is ongeveer eens per maand een dag. Wat doen we dan, Joeke?” Daar hoeft ze niet heel lang over na te denken: ,,Schoenen uit en salto’s maken!” roept ze enthousiast. ,,O, en hamburgers eten!”

Joeke is een alledaags kind met een buitengewoon talent. Dat komt direct tevoorschijn als ze voor de camera stapt. ,,Ze doet iets wat je eigenlijk niet kunt leren. Het is pure magie, horen we ook van de fotografen die haar vastleggen op beeld” zegt haar vader Lennart Rovers. ,,Niet normaal hoe ze dat doet op deze leeftijd, zeggen ze. Met haar gezicht en talent kan ze zelfs concurreren met meiden van 14 tot 16.”

Daarom wordt dat op het eerste gezicht doodgewone meisje uit Puttershoek, uit een gezin met vier kinderen, vergeleken met topmodellen als Thylane Blondeau en met de ook uit de Hoeksche Waard afkomstige Luna Bijl.

Volledig scherm ‘Het is ongelofelijk. Ze weet exact wat ze moet doen. Het gaat heel natuurlijk.’ © Sime Eskinja

Patsboem

Joeke zit als ieder kind op school, springt trampoline, doet radslagen met turnen, speelt met haar vriendinnen en knuffelt met haar pasgeboren zusje Mille. ,,Maar als ze voor de camera staat dan is het, ja, een soort van patsboem, een model’’, zegt haar vader. ,,Het is ongelofelijk. Ze weet exact wat ze moet doen. Heel natuurlijk.’’

Toen ze 6 jaar was ging ze voor het eerst naar een shoot. Nee, haar ouders - Linda en Lennart hebben nóg drie kinderen - hadden er zelf nooit aan gedacht. ,,Ja, och, je vindt altijd je kind mooi, van binnen en buiten. Ik vind dat ook.”

Maar ze hoorden het steeds vaker op straat en uiteindelijk werd Joeke gevraagd via Instagram. ,,Vonden we wel geinig om eens te proberen. Het bleek zo leuk voor Joeke. Ze had er zó veel plezier in én talent, dat we dachten: daar moeten we meer mee. Van het één kwam het ander. Toen klopte het modemerk Zara aan.”

Volledig scherm Joeke met Faas (10) en Ids (3) en zusje Mille (0) en ouders Lennart en Linda. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Kritiek

Voor ze het wisten rolden de opdrachten binnen. ,,Als je talent hebt, blijf je niet ongezien. We zijn wel selectief geworden. Doen alleen waar we ons goed bij voelen en we bespreken alles met Joeke. We stippelen samen met haar manager - Anthony Vos, die ook kindmodel Summer de Snoo groot maakte - een pad uit om haar te begeleiden, maar ook te beschermen.”

Soms klinkt er luide kritiek. Kan ze nog wel kind zijn? Wordt ze niet gepusht, is het wel écht haar droom? ,,Ik vind het té grappig als mensen zeggen dat ze geen kind meer kan zijn. Ze is als ieder ander, maar eens in de maand hebben we een leuk tripje naar het buitenland voor een shoot. Het is allemaal ongedwongen, haar plezier is leidend.”

Natte sokken

Joeke vindt het ondertussen geweldig. De kleren die ze krijgt. De make-up die wordt opgedaan. ,,Ik heb zelf óók heel veel make-up. Ik maak mama wel eens op, nee papa nog nooit. Zal ik dat eens doen, papa?” De een-op-een uitstapjes met papa. ,,Dan blijft mama bij mijn broertjes Faas (10) en Ids (3) en zusje Mille (0).” Ze vertelt over een tripje naar Spanje. ,,Toen we op het strand waren lette ik even niet op, ging er zo een hele golf water over mijn voeten! Waren mijn sokken nat!” Ze giechelt. Een indrukwekkende belevenis voor een meisje van 8. ,,Ik wil trouwens niet alleen beste model worden later, ook beste turnster!”

Volledig scherm ‘Ze had er zó veel plezier in én talent, dat we dachten: daar moeten we meer mee.’ © Sime Eskinja

Volledig scherm ‘Het is allemaal ongedwongen, haar plezier is leidend.’ © Jayden Fay