De A15 moet zo snel mogelijk worden doorgetrokken naar de A12

video Marcel van Roosmalen signeert vanwege corona niet onder systeempla­fond maar op motorkap in Velp

19 juni VELP - 'Dit is een warm bad, ik word hier begroet als de verloren zoon’, zegt Marcel van Roosmalen, staande naast twee lege parkeerplaatsen voor boekhandel Jansen & De Feijter in Velp. Die parkeerplaatsen hadden vol moeten staan, want de schrijver is naar het dorp gekomen voor een signeersessie in de buitenlucht, op de motorkap.