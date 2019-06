De aandacht voor de eikenprocessierups is overdreven, het diertje hoort gewoon bij de natuur

Video Auto belandt in maïsveld naast A15, twee inzitten­den naar ziekenhuis

24 juni METEREN - Een van de inzittenden van een auto is maandagavond zwaargewond geraakt toen de auto waarin hij of zij zat vanaf de A15 in een naastgelegen maïsveld belandde. Dat gebeurde vermoedelijk na een aanrijding vlak voor de afslag Meteren.