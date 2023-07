De accu van zijn auto opladen met zonnepanelen? Dat mag Ingo niet van de gemeente

Oorlog Oekraïne LIVE | Zeker één dode en vijftien gewonden na Russische aanval Odesa

In de Oekraïense stad Odesa zijn bij een nachtelijk bombardement door Rusland minstens één dode en vijftien gewonden gevallen, onder wie drie kinderen, meldt de lokale overheid. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.