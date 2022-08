De Achterhoek is boos en zó ziet dat eruit

Waar in sommige regio’s nauwelijks een omgekeerde vlag of boerenprotestbord in een wei te vinden is, wemelt het in de Achterhoek - een regio met veel agrariërs- nog steeds volop van de uitingen van boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De omgekeerde vlag wappert op menig erf, maar er zijn ook boeren die op een andere manier protesteren.