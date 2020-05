De angst van de Arnhemse horeca is onterecht: mensen houden zich echt wel aan de regels als de terrassen weer open zijn

Cafés bang voor openen terrassen: ‘Als mensen gedronken hebben, gaan ze tegen elkaar aan hangen’

7:40 De horeca in Arnhem is buitengewoon nerveus over de terugkeer van de terrassen in het centrum per 1 juni. De vrees bestaat dat het na twee maanden binnen zitten moeilijk zal zijn het gedrag van het uitgaanspubliek te beteugelen.