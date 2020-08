De angst van elke vissersvrouw werd voor Maria uit Urk waarheid: ‘Het is voorbij, dat voelde ik meteen’

In hun woonkamer op Urk heeft sinds het fatale scheepsongeluk op 28 november vorig jaar nog geen dag géén verse bos bloemen gestaan. Maria Foppen zit op de bank, haar blonde haar opgestoken, de blauwe ogen verstild in een gezicht waar eigenlijk een lach op hoort. De kamer hangt vol met vrolijke foto’s van Jochem. ,,Het is net een museum’’, zegt Maria glimlachend. Van de Lummetje hangt de barometer aan de muur, de scheepsklok heeft een plekje op de kast. Op de salontafel staat een vitrinekastje met daarachter twee foto’s: een van haar Jochem, en een van Hendrik-Jan, de vissersmaat die eveneens omkwam.

In het vitrinekastje - ‘naast de kinderen het dierbaarste wat ik van Jochem heb’ - ligt Jochems bril, zijn gedroogde scheepsbijbel, het doosje Fisherman’s Friend dat hij altijd meenam, een naald om netten mee te dichten en een foto van hun gelukkige gezin. Alles verweerd, vol met zeepokken. Dat waren de dingen die ze op het lijstje had gezet, die ze hoopte terug te vinden. Het enige wat is weggespoeld, is Jochems weekendtas.



Het schip had van haar op de zeebodem mogen blijven liggen. ,,Maar dan had ik deze spulletjes niet gehad.”