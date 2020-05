De balkenendenorm voor voetballers in de eredivisie is een slecht idee

VIDEO en UPDATE Slachtof­fer steekpar­tij in Tiel met spoed naar ziekenhuis

21:34 TIEL - Aan het Badhuisplein in Tiel is deze zondagavond rond 19.35 uur iemand neergestoken. Via 112 kwam een melding binnen van een steekpartij. Hulpdiensten spoedden zich naar het Badhuisplein. Ook een traumateam werd per helikopter naar het adres gebracht