De basisscholen gaan te vroeg open

Jouw MeningEr moet ‘iets heel geks’ gebeuren willen de scholen niet opengaan op 8 februari, zei minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad. Premier Mark Rutte zei nog wel dat het lopende onderzoek naar de Britse variant in Lansingerland doorslaggevend is: ,,We moeten even heel precies weten wat het nieuwe virus doet onder kinderen. Maar eerste tekenen zijn positief.”