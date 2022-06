De bittere nasmaak van een ‘stom’ ongeluk, Janco viel samen met een collega uit een hoogwerker en overleed op straat

Oorlog Oekraïne Russen schieten chemische fabriek in brand: 1200 Oekraïners in laatste verzetsbol­werk

Russische raketten hebben een enorme brand veroorzaakt in de chemische fabriek in de zwaar bevochten stad Sjevjerodonetsk in het oosten van Oekraïne. Honderden Oekraïense burgers, arbeiders en soldaten hebben zich verschanst in de fabriek. Dat is het laatste verzetsbolwerk in de strategische stad. De situatie begint steeds meer te lijken op die van de staalfabriek in Marioepol vorige maand.

