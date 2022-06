De boeren? Dat is voor de nieuwe provinciale VVD-leider ‘een actueel onderwerp', maar ook niet meer dan dat

Maar er zijn genoeg onderwerpen die minstens zo belangrijk zo niet belangrijker zijn, stelt VVD-gedeputeerde Helga Witjes. De Doornenburgse, in het provinciebestuur de opvolger van stikstofminister Christianne van der Wal, werd zaterdag in Ede gekozen tot lijsttrekker van de VVD bij de provinciale verkiezingen van volgend jaar.



Het was geen verrassing: boegbeeld Jan Markink, de afgelopen tien jaar hét gezicht van de provinciale VVD en eigenlijk ook van het hele provinciebestuur, was niet beschikbaar als lijsttrekker. Of hij nog door wil als gedeputeerde weet hij nog niet.



Maar Witjes, die sinds begin dit jaar haar wethouderschap in Lingewaard opgaf voor een plek in Gedeputeerde Staten van Gelderland, wil dat wel. Ze streeft, zo vertelt ze, naar minimaal de handhaving van de acht zetels die de VVD in de provincie nu heeft.