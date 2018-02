De Brabantse roots van Mies Bouwman: opa bouwde een kapitale villa in Moergestel

18-jarige dochter staats­se­cre­ta­ris Paul Blokhuis plotseling overleden

10:39 In het Universitair Medisch Centrum in Utrecht is zondagnacht de 18-jarige Julia Blokhuis overleden. Julia was de jongste dochter van staatssecretaris Blokhuis (CU). De staatssecretaris legt zijn werk in ieder geval de komende twee weken neer.