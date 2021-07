De brede wespenorchis wordt een stadsplant

Rood guichelheil, Anagallis arvensis, is voor mij een favoriet onkruid. Nou ja onkruid: ik verfoei dat woord. Dit ‘akkeronkruid’ uit de sleutelbloemfamilie heeft oranjerode bloemetjes, maar er komt een ondersoort voor met blauwe bloemkroon. Het plantje is eenjarig. Het kiemt in het voorjaar en bloeit vanaf half mei tot in september. Dan sterft het af. Ook wit vetkruid, Sedum album, moet ik af en toe met pijn in het hart uit het grind schoffelen. Dit sedum is een geliefde soort voor groendaken. Vanaf het dak en ook uit de tuin verwildert het plantje gemakkelijk. Maar wit vetkruid is echt inheems!