De controle op drugs in het verkeer moet veel strenger

jouw meningEen wijkagent uit Grave, en de politie Cuijk, deelden dit weekend op Twitter hun onvrede over het tekort aan capaciteit bij het NFI. Door die capaciteitsproblemen kan van minder verdachten van drugsgebruik in het verkeer een bloedmonster worden onderzocht. En de uitkomst daarvan is nodig als bewijs in een rechtszaak.