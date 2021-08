De coronastress van tevoren was groter dan die in het vakantieland zelf: ‘Het is hier anders, maar nog steeds fantástisch’

Uit de antwoorden van lezers op de vraag hoe hun vakantie is, blijkt dat alles wat je vooraf moet regelen de voorpret halveert, dat het gebrek aan controles - ‘We mochten overal zo doorrijden’ - de verontwaardiging in de camper doet stijgen en dat op het vakantieadres iedereen toch opgelucht zucht: het is gelukt. En daarna ligt die Spaanse strandstoel volgens Carla Eggink uit Arnhem net zo lekker als anders.



,,Iedereen geeft elkaar de ruimte hier. Die is er ook, want het is rustiger dan anders.” De dochter van Eggink had voor vertrek uit Spanje een antigeentest nodig. Alsof het nooit anders geweest is, maakte ze daarvoor een dorp verderop een afspraak in de apotheek. ,,Iedereen bleef keurig in de rij en na een half uur had ze voor drie tientjes de uitslag.”