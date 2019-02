De daders van het scooterdrama moeten hun ­volledige straf uitzitten

Opvallend, want pas in mei 2020 heeft hij twee derde van de opgelegde gevangenisstraf erop zitten en komt hij in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Het gaat om Mohamed el G. Precies een jaar geleden werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel (met aftrek van voorarrest) voor zijn aandeel in wat ‘het Nijmeegse scooterdrama’ is gaan heten.