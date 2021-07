De dijken hebben het gehouden, zijn we geslaagd voor ons hoogwaterdiploma?

In het zuiden van Limburg ontstonden er grote problemen door de hevige regen in combinatie met de hoge afvoer in de Maas. Maar het zomerhoogwater bleek hoger op de rivier en in de Rijn en Waal geen probleem. Hebben we onze zaakjes zo goed op orde?