2. Ga sporten!

Vince Toonen uit ‘s-Heerenberg had slapeloze nachten voor zijn eerste vwo-examen in 2017. Tijdens de toetsperiode vond hij zijn rust om uiteindelijk glansrijk te slagen. Zijn geheim: sporten. ,,Even het hoofd wat rust geven en het lichaam inspanning laten leveren. Ik sportte in mijn examenjaar vier à vijf keer in de week, tijdens de examens zelf iets minder, maar nog wel regelmatig. Dat hielp mij erg!’’